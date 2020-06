Weltraumkoloniepläne der 70er bleiben Zukunftsmusik

Von den großen Plänen blieb nach der Erkenntnis, dass die anvisierten Ziele wohl doch nicht so leicht erreichbar sein würden, nicht viel übrig. Heutige Kolonievisionen beschäftigen sich mehrheitlich mit dem Mond oder dem Mars (allen voran Mars One). Weltraumkolonien scheinen dagegen weniger geeignet als sich selbst erhaltende Systeme. In kleinerem Maßstab könnten Menschen aber zukünftig das interplanetare Leben schnuppern - etwa in Raumstationen aus aufblasbaren Modulen, wie es das Unternehmen Bigelow Aerospace vorsieht.