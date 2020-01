Wenn die Babykamera zum Feind wird

„Das Problem bei solchen Geräten ist, dass sie meistens völlig ungeschützt im Internet hängen. In vielen Fällen kann man von außen auf die Geräte zugreifen, da die voreingestellten Zugangsdaten, leicht erraten werden können“, sagt Sicherheitsforscher Marco Preuss von Kaspersky zur futurezone. Der Antiviren-Hersteller konnte allein im ersten Halbjahr 2019 über 105 Millionen Angriffe von 276.000 Kameras, Router und anderen vernetzten Geräten verzeichnen. Im Jahr davor waren es gerade einmal 12 Millionen.

Masse als Waffe

Wenn man bedenkt, dass laut Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Gartner mittlerweile 14 Milliarden vernetzte Geräte in Verwendung sind, lässt sich das Potenzial für Angreifer aus dem Internet leicht erahnen. Dass die Geräte meist wenig leistungsstark sind, spielt dabei keine Rolle.

„Die Masse macht’s und der direkte Zugang zum Netz. Um einen Server zu überlasten, muss das Gerät nur in der Lage sein, diesen übers Web zu kontaktieren. Machen das Zehntausende bis Millionen Geräte gleichzeitig, ist es egal, dass diese für sich allein leistungsschwach sind. Dazu kommt, dass Geräte wie Kameras und Modems 24 Stunden pro Tag aktiv im Netz hängen und somit von Angreifern ohne Unterbrechung genutzt werden können, während gekaperte Computer viele Stunden ausgeschaltet und somit im Botnetz nicht verfügbar sind“, erklärt Preuss.

Tipps, um Geräte zu schützen

Nutzern vernetzter Geräte rät der Sicherheitsforscher, die Standard-Einstellungen sofort nach Inbetriebnahme zu ändern. Die Systemeinstellungen von Kameras und Routern etc. lassen sich über die IP-Adresse des Geräts im Browser am PC aufrufen. Oft sind unsichere Kombinationen bei Login und Passwort voreingestellt wie „admin/admin“ oder „default/default“. Diese Zugangsdaten sollten in jedem Fall geändert werden.