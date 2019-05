Wie man Drohnen und Flugtaxis vor Kollisionen schützt

Der Luftraum ist heiß begehrt. Bereits an die 37.000 Passagierflugzeuge überfliegen an Spitzentagen Europa. Dazu kommen Fracht- und Kleinflugzeuge, Hubschrauber und seit einigen Jahren vor allem auch Drohnen. Allein in Österreich sind mittlerweile 100.000 dieser Fluggeräte im Einsatz, schätzt der ÖAMTC. Künftig sollen auch größere unbemannte Luftfahrzeuge wie selbstfliegende Lufttaxis in den Luftraum integriert werden, die Menschen in der finalen Ausbaustufe ohne Piloten von A nach B transportieren.

Zukunft der Luftfahrt

Damit es in dem Gewusel von verschiedenen Flugobjekten auf unterschiedlichen Flughöhen nicht zu kritischen Situationen oder gar folgenschweren Kollisionen kommt, sind neben der gesetzlichen Ordnung des Luftraums eine Reihe neuer Technologien notwendig. Auch in Österreich wird in diese Richtung viel geforscht, etwa am AIT Austrian Institute of Technology, das mit zehn Standorten in mehreren Bundesländern vertreten ist.

Im Rahmen des Luftfahrtforschungsprogramms TAKE OFF werden derzeit diverse Software- und Hardware-Lösungen entwickelt, um Drohnen in ihren Flugmanövern sicherer zu gestalten und Navigationssysteme weniger störungsanfällig zu machen. „Anti-Kollisionssysteme sind ein Schlüssel für die Zukunft von unbemannten Flugobjekten. Dabei werden unterschiedliche Sensortechnologien eingesetzt und fusioniert“, erklärt Christoph Sulzbachner vom AIT im Gespräch mit der futurezone.