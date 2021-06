Wie moderner Kunststoff Metall ersetzen kann

Damit Kunststoffe im Maschinenbau, etwa in Form von beweglichen Zahnrädern, Gleitelementen, Rollen, aber auch Geweben, eingesetzt werden können, müssen sie in puncto Verschleiß und Belastbarkeit besonders zuverlässig sein. Im Rahmen diverser österreichischer Forschungsprojekte wird derzeit untersucht, welcher Polymerwerkstoff sich für welche Maschinenbauteile und Anwendungen am besten eignet.

Spannend ist auch, wie die Kunststoffe auf ihre Reibungs- und Verschleißeigenschaften getestet werden. „Wir können im Testlabor natürlich keinen Zylinder mit 5 Meter Durchmesser prüfen. Deswegen wird ein kleineres Modell nachgebaut, das in einem sogenannten Tribometer im Kleinen das durchlaufen muss, was das geplante Bauteil unter realen Bedingungen aushalten muss“, erklärt Voyer.

Dass die Hochleistungskunststoffe „nur“ Temperaturen von ca. 200 bis 250 Grad widerstehen können, erweist sich in der Herstellung ebenfalls als Vorteil. Um aus Polymeren Bauteile im Spritzgussverfahren produzieren zu können, sind folglich weit weniger hohe Temperaturen und somit weniger Energie notwendig als bei Metallen, deren Schmelzpunkt weitaus höher liegt. Im Vergleich zu Keramik lassen sich in diesem Verfahren zudem weitaus komplexere und detailliertere Formen herstellen.

Der größte Vorteil und der Grund, warum viele Industriekonzerne von Automobilherstellern und -Zulieferern bis hin zu Kranherstellern am Kunststoff Interesse zeigen, ist allerdings das Gewicht. „Polymere sind deutlich leichter als Metalle. Wenn man beim Gewicht sparen kann, verringert sich auch die Energiezufuhr, die zum Bewegen der verbauten Teile notwendig ist. Das bedeutet, dass man einen kleineren elektrischen Motor verbauen kann, was Ressourcen und Geld spart und gleichzeitig umweltfreundlicher ist“, erklärt Voyer.

Im Tribometer, der in der kleinsten Ausführung nur wenige Kubikzentimeter groß ist und in der größten zumindest zwei Kubikmeter an Volumen fasst, können Temperatur, Feuchtigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit der Komponente und etwa auch die Belastung, die auf sie wirkt, adaptiert werden. Und nicht zuletzt treten in dieser Kammer dann die verschiedenen Kunststoffe gegeneinander an. Ein Mikroskop misst die Verschleißspuren und liefert somit wichtige Hinweise, welcher Werkstoff für welche Anwendung in welcher Umgebung am besten geeignet ist.

Komplexe Materialien

Dem Ziel, eine umfassende Datenbank mit verfügbaren Hochleistungs-Polymeren zu erstellen, ist das Forschungsprojekt, an dem neben V-Research auch das Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz (ZFE) und das Österreichische Institut für Chemie und Technik (OFI) beteiligt waren, ein gutes Stück näher gekommen. Da die mechanischen Eigenschaften der Materialien stark von ihrer Einsatzumgebung abhängig sind, bleiben Vorhersagen, welcher Werkstoff sich etwa als Maschinenbauteil am besten eignet, eine Herausforderung.

Da der Nachbau von Komponenten als Modelle und die physikalischen Tests aufwendig sind, wollen die Forscher*innen in einem nächsten Schritt die Parameter virtuell abbilden und simulieren. Über entsprechende Software-Algorithmen könnte man dann schneller erkennen, welcher Kunststoff vielversprechend und welcher für eine bestimmte Anwendung eher weniger geeignet ist. Im Folgeprojekt „SlipIT“, an dem wiederum die drei Forschungseinrichtungen beteiligt sind und das erneut mit Mitteln des ACR gefördert wird, werden hierfür erste Weichen gestellt.

Made in Austria

„Österreich ist in der Polymer-Forschung gut aufgestellt und in verschiedenen Bundesländern exzellent vertreten. Wir genießen einen guten Ruf in Europa und verfügen auch über die notwendigen Partnerschaften mit Industrie und Wirtschaft. In den kommenden Jahren erwarte ich mir daher noch viele Innovationen in diesem Bereich, zu denen wir unseren Beitrag leisten können“, sagt Voyer.

Der akademische Nachwuchs kommt aus diversen Zweigen von Chemie und Physik über Materialwissenschaften bis zum Ingenieurwesen und Maschinenbau. Nicht zuletzt sind auch Programmierer*innen gefragt.

Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.