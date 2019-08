Wie Öffi-Garagen das größte Problem der Paketzustellung lösen können

Kleinere Hubs und Lastenfahrräder

Aus Sicht der Projektpartner scheinen Logistik-Hubs mit beschränkter Größe am aussichtsreichsten. "Wir denken nicht an riesige Anlagen, eher an kleinere Hubs", sagt Hackl. Von denen soll es aber mehrere über das Stadtgebiet verteilt geben, um von dort aus die Zustellung per Lastenrad durchzuführen. In einer Öffi-Garage komme dann etwa "in der Nacht der Hauptlauf (Fracht-Lkw von einem überregionalen Verteilzentrum) an. In der Früh kommen die Lastenradfahrer und schlichten die Pakete so, dass die Auslieferung möglichst effizient abläuft." Für eine optimierte Routenplanung gebe es bereits erprobte Werkzeuge. "Ansonsten ist das kein besonders technologiebasierter Vorgang."