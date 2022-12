Neuartiges Windrad ist eine schwimmende Pyramide

Ein Windrad ist ein Mast mit einem Rotor. So sieht man sie in der Landschaft und so zeichnen sie Kinder seit Jahrzehnten.

Diese Konstruktion funktioniert an Land relativ gut, sorgt bei Offshore-Windanlagen aber für Probleme. Das französische Start-up Eolink will diese Probleme mit einer schwimmenden Pyramiden-Konstruktion lösen.

4 dünne Masten statt ein dicker

Um das Gewicht des Generators und der Rotorblätter an der Spitze zu stemmen, muss der Mast des Windrads massiv sein. Bei manchen Offshore-Windrädern wird der Mast direkt am Meeresboden verankert, was zusätzlich Stahl benötigt. Das bedeutet mehr Material, mehr Gewicht und einen komplexen Aufbau vor Ort.

Eolink hat die Idee, den klassischen Masten zu ersetzen. Statt einem dicken Masten, kommen 4 dünnere zum Einsatz, die wie eine Pyramide mittig zusammenlaufen. Der Generator sitzt an der Spitze der Masten, die Rotorblätter drehen sich dazwischen.

So soll viel Gewicht eingespart werden können. Das erlaubt eine rechteckige, halbuntergetauchte Plattform, mit der das Windrad schwimmt. Diese ist so am Meeresboden verankert, dass sich die gesamte Konstruktion in den Wind drehen kann. Das erhöht die Energieausbeute.