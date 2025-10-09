Vogelfedern als Vorbild: So könnten Windräder leiser werden

Durch die Technologie soll die Effizienz von Windparks erhöht werden können.

Windräder gehören zu den saubersten und günstigsten Energiequellen, die uns Menschen zur Verfügung stehen. Ihr Einsatz ist wesentlich, um die Treibhausgasemissionen des Energiesektors zu reduzieren. Doch wie viele andere menschliche Aktivitäten, gehen auch Windkraftanlagen mit Geräuschen einher. Lärm, der von Windkraftanlagen ausgeht, wird für Menschen als unbedenklich eingestuft. Und auch für Tiere sind Windkraftanlagen besser als fossile Energieträger, da der Klimawandel eine der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt darstellt. Dennoch gibt es Verbesserungspotenzial. Das deutsche Unternehmen Enercon arbeitet mit dem kanadischen Unternehmen Biome Renewables am Einsatz einer Technologie, die Windräder leiser machen soll. Inspiriert wurden sie von Eulen. ➤ Mehr lesen: Durchbruch bei Windturbinen mit 2 Rotorblättern erreicht

Windräder und Lärm Windräder erzeugen Geräusche, weil sich die Rotoren der Windkraftanlagen drehen. Doch damit ein Windrad aufgestellt werden darf, muss es einen Genehmigungsprozess durchlaufen und weit genug von Wohngebieten platziert werden. Als Obergrenze gilt in Deutschland beispielsweise ein Richtwert von 55 Dezibel in Wohngebieten (tagsüber). Aus einer Entfernung von 300 bis 400 Metern ist das von Windkraftanlagen ausgehende Geräusch vergleichbar mit jenem von einem Kühlschrank. Eine stark befahrene Straße ist also um einiges lauter. ➤ Mehr lesen: Infraschall: Angst vor dem Unhörbaren Eulen als Vorbild Eulen sind äußerst gute Jäger und darauf angewiesen, leise zu fliegen. Wäre das nicht der Fall, würden Beutetiere wie Mäuse sie sofort bemerken. Der leise Flug ist vor allem dank angepasster Flügel möglich.

Diese bestehen aus einem Kamm steifer Federn, die im hinteren Bereich ausgefranst sind. Dadurch werden Geräusche gedämpft. Laut einer Studie führen diese Fransen dazu, dass Eulen um bis zu 6,5 Dezibel leiser fliegen, verglichen mit einem Szenario ohne Fransen an den Flügeln. ➤ Mehr lesen: Wie sehr Windräder die Gesundheit wirklich gefährden Wie die FeatherEdge-Technologie funktioniert Von Eulenflügeln hat sich auch das Unternehmen Biome Renewables inspirieren lassen und die sogenannte FeatherEdge-Technologie entwickelt. Dabei werden die Turbinen mit doppelten Fransen an den hinteren Kanten der Turbinen ausgestattet, ähnlich wie bei den Flügeln von Eulen. Diese Fransen führen dazu, dass sich die von den Turbinenschaufeln erzeugten Schallwellen gegenseitig aufheben. Laut dem Unternehmen können die von Windkraftanlagen ausgehenden Schallimmissionen um bis zu 5 Dezibel gesenkt werden.