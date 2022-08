Alte Windräder könnten zu Gummibären verarbeitet werden

In Bestandteile zerlegt

Das Harz könne am Ende seines Nutzungszyklus in seine Bestandteile zerlegt werden, wird der Chemiker John Dorgan in der Mitteilung zitiert. Die schwer weiterverarbeitbaren Glasfaserstücke müssten entfernt werden, der Rest könne zu einer Vielzahl von Gegenständen recyclet werden. "Wir haben Kaliumlaktat in Lebensmittelqualität zurückgewonnen und daraus Gummibärchen hergestellt, die ich gegessen habe", sagte Doran.

Neben Gummibären könnten je nachdem welches Verfahren angewendet werde, auch Fenster oder Autorücklichter, Waschbecken oder Laptophüllen aus dem Harz erzeugt werden.

Öko-Radwegbrücke

Auch in Österreich beschäftigen sich Forschungsprojekte zur Wiederverwertung von Windradblättern durchgeführt. Das burgenländische Unternehmen Worschitz Engineering will sie etwa für eine neuartige ökologische Radwegbrücke nutzen.