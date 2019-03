WKO veranstaltet MIT-Technologiekonferenz mit Spitzenforschern

Top-Wissenschaftler des MIT ( Massachusetts Institute of Technology) werden im Rahmen der Europa Konferenz des MIT in Österreich ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu brisanten Zukunftsthemen präsentieren. Dabei stehen die Spitzenforscher dem Fachpublikum einen Tag lang Rede und Antwort. Veranstaltet wird die MIT Europe Conference 2019 Ende März von der Wirtschaftskammer Österreich in Wien.

Die Fragen, die dabei im Mittelpunkt stehen, drehen sich um die Zukunft der Arbeitsplätze, neue Geschäftsmodelle durch Digitalisierung und wie sich die neuen Technologien auf die Gesellschaft auswirken.