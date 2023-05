Women in Data Science: Konferenz in Villach geht in nächste Runde

Am 25. Mai geht in Villach erneut die Konferenz Women in Data Science über die Bühne. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Women in Data Science-Initiative (WiDS) möchte Datenwissenschaftler*innen weltweit inspirieren und Frauen in diesem Bereich unterstützen. Um das voranzutreiben findet heuer erneut die gleichnamige Konferenz in Villach statt. Olivia Pfeiler und Anita Kloss-Brandstätter laden gemeinsam mit ihrem Team zur Veranstaltung, die heuer am 25. Mai 2023 am Villacher Campus der FH Kärnten über die Bühne geht.

Auch heuer bietet die Konferenz wieder die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit Expert*innen auszutauschen und mit der lokalen Community zu vernetzen. Besucher*innen erwarten spannende Vorträge rund um das Thema Data Science. Man erfährt, wie Data Science dem Umgang mit Kundendaten neue Dimensionen verleihen kann und wie Data Science und Gaming zusammenhängen. Außerdem wird das Thema „How to become a data scientist?“ erörtert.