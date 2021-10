Women in Data Science in Villach: Konferenz im Livestream

Heute macht die Women in Data Science Konferenz zum zweiten Mal an der Fachhochschule Kärnten in Villach Station. Hier der Livestream.

Die von der Universität Stanford ausgehende Initiative Women in Data Science (WiDS) will Data Scientists weltweit inspirieren und vor allem Frauen in diesem Bereich unterstützen. Mehr als 200 regionale Veranstaltungen haben seit 2015 dazu weltweit bereits stattgefunden.

Am Freitag, den 1. Oktober, macht die Women in Data Science Konferenz zum zweiten Mal an der Fachhochschule Kärnten in Villach Station. Data-Science-Enthusiast*innen können sich bei der Women in Data Science (WiDS) Villach 2021 über die neuesten Forschungsergebnisse und Anwendungen in dem Bereich informieren, über Anwendungen austauschen und sich mit der lokalen Szene vernetzen. Detaillierte Informationen zu Programm und Sprecher*innen finden sich auf der Webseite der Konferenz.

Hier der Livestream: