Meereswurm mit Super-Augen stellt Forscher vor Rätsel

Die Mittelmeerwürmer sehen in etwa so gut wie Mäuse oder Ratten, allerdings sind sie auf andere Wellenlängen spezialisiert.

Der Vanadis-Borstenwurm hat so scharfe Augen, dass er damit Säugetieren Konkurrenz machen kann. Forscher*innen aus Dänemark vermuten, dass die Augen dazu genutzt werden, um eine Art Geheimsprache unter den Tieren zu entziffern.

Der transparente Wurm, der im Mittelmeer in der Nähe der italienischen Insel Ponza vorkommt, ist leicht zu erkennen. Seine orangen, ballonartigen Augen wiegen etwa 20-mal so viel wie der Rest seines Kopfes. Ganz so einfach ist der Wurm allerdings nicht zu entdecken. Das Tier ist nachtaktiv, "niemand hat den Wurm je tagsüber gesehen, also wissen wir nicht, wo er sich versteckt", beschreibt es Forscher Anders Garm in einer Aussendung.

Winziges Gehirn, riesige Augen

Dass die riesigen Augen nicht nur Zierde sind, konnten die Biolog*innen in ihrer Forschung zeigen. "Unsere Forschungen haben gezeigt, dass er über ein hervorragendes Sehvermögen verfügt. Sein Sehvermögen ist dem von Mäusen oder Ratten ebenbürtig, obwohl er ein relativ einfacher Organismus mit einem winzigen Gehirn ist", beschreibt es Garm.

Der Grund, wieso so ein Wurm so scharfe Augen braucht, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Forscher*innen haben allerdings eine Vermutung. Wie alle Augen brauchen auch die des Borstenwurms Licht, um zu funktionieren. In der tiefschwarzen Nacht, in der der Wurm hauptsächlich unterwegs ist, scheinen andere Sinnesorgane wichtiger zu sein.