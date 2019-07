Dieses Elektroauto parkt auf der Wand um Platz zu sparen

Sonnendach

Im gleichen Retro-Look, aber mit abnehmbaren Sonnendach, kommt das Modell Nobe 100GT daher. Es enthält einen 25 kWh Lithium-Ionen-Akku und kommt 260 Kilometer weit. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Der Motor hat eine Maximalleistung von 72 kW (98 PS).

Gecko Parking

Beide Nobe-Modelle können bei Bedarf aufgrund ihres geringen Gewichts auch vertikal geparkt werden. Das so genannte "Gecko Parking" wird mit Hilfe eines speziellen Gestells bewerkstelligt. Das Aufladen des Autos erscheint logisch, wie es jedoch in die Höhe gezogen wird - sodass es beispielsweise an einer Hauswand hängt - ist unklar.