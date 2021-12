"Diversität ist das Entscheidende"

Nur 18 Prozent der österreichischen Gründer*innen sind weiblich. In der Serie "Female Founders" befragen wir Unternehmerinnen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge in der Start-up-Welt.

Mit der Intention rund um den Begriff "Female Founder" kann Magdalena Hauser nicht viel anfangen. Zu oft werde mit dem Begriff assoziiert, dass man als Female Founder immer alles alleine schaffen müsse. "Mich stört, dass von einem Female Founder oft erwartet wird, dass man gegen Male Founder oder gegen das ,männliche' Ökosystem antritt, obwohl es nicht darum geht, gegeneinander zu arbeiten. Wir sind da so etwas wie das Gegenbeispiel. Wir treten immer als Team auf, weil wir davon überzeugt sind, dass es nur miteinander geht", sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin, die gemeinsam mit dem Physiker Wolfgang Lechner das Start-up ParityQC gegründet hat. Das in Innsbruck ansässige Unternehmen arbeitet an Bauplänen und einem Betriebssystem für Quantencomputer. Von Lechner stammt die theoretische Grundlage, Hauser kümmert sich um wirtschaftliche Aspekte.

"Wir versuchen als Einheit aufzutreten", sagt Lechner. "Wir sind beide davon überzeugt, dass Diversität der Gedanken und der Arbeit das Entscheidende für Teams ist." Das werde auch in die ganze Firma übertragen. "Alle Teams, die wir bilden, sind so gemacht. Es ist wichtig, dass Leute von verschiedenen Seiten kommen."

Das gegenseitige Verständnis sei auch für das Funktionieren der Firma wichtig, sagt Hauser: "Wir achten drauf, dass die Teams eng zusammenarbeiten, sich austauschen und alle Seiten voneinander lernen. Das funktioniert eigentlich sehr gut."