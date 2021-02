Gemeinsam Gründen lernen

Smarte Köpfe aus den verschiedensten Bereich zusammenbringen und ihnen dabei helfen, gemeinsam etwas aufzubauen. Das will das Entrepreneurial Leadership Program der Initiative Austrian Start-ups, das heuer seinen ersten Geburtstag feiert. Im März beginnt, mit einem überarbeiteten Konzept, die dritte Runde des Programms.

“Wir sind überzeugt, dass die besten Technikerinnen da draußen derzeit leider nur selten die besten Ökonominnen kennenlernen - und genauso wenig die besten Naturwissenschaftler die besten Designer“, sagt AustrianStartups-Vorstand Markus Raunig.

Workshops und Mentoring

Neben Workshops zu Prototyping, Growth Hacking und Funding werden in dem Programm auch Formate angeboten, in denen Leadership Skills für die Zukunft vermittelt werden sollen, heißt es in einer Aussendung von Austrian Startups. Thema dabei sind unter anderem der Aufbau von Teamspirit, klare Kommunikation und das Treffen von schwierigen Entscheidungen. „Das sind Dinge, die man unternehmerisch tagtäglich braucht, die aber in keinem Lehrplan Platz finden“, sagt Hannah Wundsam, Geschäftsführerin von Austrian Startups.

Ergänzt wird das Programm um Diskussionsabende und Mentoring. Detaillierte Informationen finden sich auf der Website des Entrepreneurial Leadership Program. Interessierte können sich dort noch bis zum 28. Februar für die Teilnahme bewerben.