Linzer entwickeln Lungenmessgerät für Zuhause

Bestandteile in Atemgas

Der Nutzer wird schließlich per Ampelsystem über den aktuellen Zustand seiner Lunge auf. Damit wissen etwa Asthmatiker, ob eine sportliche Betätigung an jenem Tag ratsam ist oder nicht. Ziel sei es, das System, ähnlich dem elektronischen Blutdruckmessgerät, regelmäßig anzuwenden. So kann ein umfassendes Verlaufsbild generiert werden.

Die Plattform mYRespiration.com fungiert dabei wie ein Tagebuch. Darüber ist zudem eine Vernetzung von Patient, Arzt und Intensivmedizin ohne Zeit- und Ressourcenverlust möglich.

In Zukunft können neben sehr weit verbreiteten Krankheiten wie COPD auch beispielsweise Lungenkarzinome gut erkannt werden, wie die ersten klinischen Tests bereits gezeigt haben. Aufgrund der Funktionsweise des Verfahrens wäre ein Einsatz theoretisch auch bei Covid-19 verursachten Lungenproblemen denkbar.

Die Patente für die ersten Prototypen wurden unlängst eingereicht.

