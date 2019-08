Mit dieser App muss man nie mehr im Lokal auf den Kellner warten

Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten

Die vielversprechende App-Lösung von getsby ist aber nicht nur auf herkömmliche Restaurants beschränkt. Auch in klassischen Take-Away-Lokalen und in kleinen Selbstbedienungs-Cafés kann per Smartphone bestellt werden. Sogar auf Events und Großveranstaltungen, bei denen ohnehin bargeldlose Bezahllösungen immer mehr zur Anwendung kommen, wurde getsby bereits mit Erfolg eingesetzt. Bei Kantinen in Firmen sind spezielle Unternehmensprogramme angedacht, wobei etwa auch in der App mittels Sodexo-Gutscheinen bezahlt werden kann.

Getsby hat vergangenes Jahr den Start-up Wettbewerb "Austria's Next Top Start-up" von futurezone und A1 gewonnen. Schon damals war klar, dass dem jungen Unternehmen mit ihrer innovativen wie simplen Lösung eine rosige Zukunft bevorstehen könnte. Größere Gastronomieketten in Deutschland haben bereits angefangen den Service zu nutzen und testen gerade den Einsatz von getsby, sagt Iliev.

"Unser Marktstart ist bisher sehr gut verlaufen. Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit Gastronomie- und Hotelketten, die großes Interesse an unserer App haben." So könnte getsby in Zukunft auch in All-Inclusive-Ferienanlagen, an Hotelbars und bei Room-Service-Bestellungen eingesetzt werden.