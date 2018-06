N26 eröffnet im September Standort in Barcelona

Das von den Wienern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründete Banken-Start-up N26 mit Sitz in Berlin will am 1. September ein zweites europäisches Büro in Barcelona eröffnen. Bis Ende 2019 plant N26 ein Team von über 100 Technologie- und Produktexperten in Barcelona zu haben, kündigte das Unternehmen heute (Dienstag) bei der FinTech-Konferenz MoneyConf in Dublin an.