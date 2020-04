Start-up entlarvt Lügen im Lebenslauf

Daniel ist Manager. Mit über 14 Jahren Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen verwandelt er die Ideen anderer in „richtige Projekte“. So zumindest präsentiert er sein vermeintliches Können auf LinkedIn. Dass er in Wahrheit fast alle Projekte, die er anführt, gegen die Wand gefahren hat oder schlichtweg erfunden sind, kann ihm keiner nachweisen.

Daniel ist einer der zigmillionen „Manager“, die sich auf Berufsnetzwerken häufen. Ihre Mitgliederzahlen sind jedenfalls üppig: Während LinkedIn in der DACH-Region 13 Millionen Mitglieder zählt, sind es bei Xing rund 16 Millionen. Unter diesen fast 30 Millionen Menschen finden sich immer wieder Hochstapler, die sich hinter erfolgsversprechenden Berufstiteln selbst die Trommel rühren.

Fake News

Soziale Netzwerke sind bekanntlich zunehmend zu Lagerstätten von Fake News geworden – nicht nur auf politischer Ebene. Laut Die Welt tummelt sich auf LinkedIn und Xing gar die „Elite der Selbstdarsteller“, die sich vor den Headhuntern demütigt.

Der Personaler Bernie Reifkind erklärt in einem LinkedIn-Blog, dass die Zahl von Lebenslauf-Betrug in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Zahlreiche Accounts auf dem Portal sind gar gänzlich erfunden – die Personen existieren nicht. Alleine im ersten Halbjahr 2019 entfernte LinkedIn mithilfe von Algorithmen fast 22 Millionen Fake-Accounts. „Reine“ Falschaussagen im Profil echter Personen sind schwieriger zu identifizieren. Aber nicht unmöglich.