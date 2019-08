Start-up organisiert den Drohnenverkehr von morgen

In den kommenden Jahren sollen Lieferdrohnen und Passagierdrohnen zum Alltag gehören. Dieser Verkehr über unseren Köpfen will gut organisiert werden, damit es dabei nicht zu katastrophalen Unfällen kommt. Notwendig macht dies zudem eine neue EU-Verordnung, laut der künftig sämtliche Drohnen mit einem Gewicht von mehr als 250 Gramm registriert werden müssen. Kleine Spielzeugdrohnen für den Privatgebrauch sind also von der Registrierpflicht ausgenommen.

Damit ein sicherer Flugverkehr von Drohnen gewährleistet werden kann, müssen sämtliche Drohnen und ihre Flugbahnen digital erfasst werden - ähnlich wie bei Passagierflugzeugen. An einer solchen Software-Plattform für Drohnenflüge arbeitet das belgische Start-up Unifly, das im Juni den diesjährigen Start-up-Wettbewerb von futurezone und A1 gewonnen hat.