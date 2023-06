Start-up entwickelt einfache Lösung für verschlüsselte E-Mails

Das burgenländische Unternehmen Spixnet will E-Mail-Kommunikation für kleine Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, sicherer machen.

Das von Löw-Beer im vergangenen Jahr gegründete Start-up Spixnet bietet eine einfache Lösung zur Verschlüsselung von E-Mails an. Sie durchleuchtet die elektronische Post auch auf Schadsoftware und stellt über eine elektronische Signatur sicher, dass die E-Mail tatsächlich von dem oder der Absender*in kommt.

Die überwiegende Mehrheit der E-Mails ist allerdings unverschlüsselt oder wird nur beim Transport verschlüsselt und kann, wie Manuel Löw-Beer meint, potenziell von jedem mitgelesen werden. Man müsse nur googeln wie das geht, meint der Sicherheitsexperte: "Das ist wie eine Postkarte, die auch von allen, die sie in die Hände bekommen, eingesehen werden kann."

Das Internet wird in Europa immer noch am häufigsten für E-Mails genutzt. Laut Eurostat haben im vergangenen Jahr 77 Prozent der europäischen Internet-Nutzer*innen E-Mails versendet oder empfangen. Instant Messaging oder das Suchen von Informationen über Produkte und Dienstleistungen kamen im Vergleich dazu auf 72 bzw. 70 Prozent.

Das Start-up zählt aber auch bereits 1.500 private Nutzer*innen . Dazu haben vor allem Auftritte bei TV-Sendungen, etwa der Start-up-Show "2 Minuten, 2 Millionen", und damit verbundene Marketingaktionen beigetragen. Eine Umfrage unter den Nutzer*innen zeigte auch überraschende Motive für die E-Mail-Verschlüsslung auf. 40 Prozent der Teilnehmer*innen gaben an, mit der Verschlüsselung ihrer E-Mails verhindern zu wollen, dass ihre Affären bekannt würden.

Mit seiner Lösung wendet sich Spixnet vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs). Bäcker, Konditoren oder Zahnärzte hätten keine Zeit, sich um E-Mail-Sicherheit zu kümmern und oft auch kein Geld, um sich teure Lösungen von Sicherheitsunternehmen zu kaufen. Opfer von Angriffen, etwa mit erpresserischer Software, werden sie aber dennoch, meint der Gründer: "Die wollen, dass es wieder funktioniert und zahlen dann eben Lösegeld."

Erstes Patent mit 18

Mit IT-Sicherheit beschäftigt sich Löw-Beer seit seiner Jugend. Er machte Sicherheitslücken in Websites oder Newsletter-Systemen ausfindig. Mit 18 erhielt er ein Patent für einen Webfilter für Unternehmen zugesprochen. In der Buchhaltungsagentur des Bundes war er jahrelang für die IT verantwortlich.

2022 gründete er gemeinsam mit dem IT-Entwickler Swen Weiss, seiner für Controlling und Bilanzierung zuständigen Frau Jasmin Löw-Beer und dem Vertriebsspezialisten Robin Bagchi das Start-up Spixnet. Mittlerweile zählt das im burgenländischen Mattersburg ansässige Unternehmen 26 Mitarbeiter*innen.

Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen

Vor kurzem stieg die Wirtschaftsagentur Burgenland als Investor ein. Künftig könnte die Lösung auch bei Behörden in dem Bundesland zum Einsatz kommen. In einer burgenländischen Hochschule ist ein Testlauf geplant. Solche Referenzkunden seien für Start-ups wichtig, weil sie Vertrauen schaffen, meint der Gründer. Auch mit weiteren Investor*innen verhandelt das junge Unternehmen. Ziel ist es, Geld für die internationale Expansion aufzustellen.

Daneben arbeitet das Spixnet-Team auch an Tools zur Risiko- und Schwachstellenanalyse von IT-Systemen. Künftig will das Start-up neben E-Mails auch Websites absichern. Die meisten Websites in Österreich würden Sicherheitslücken aufweisen, erzählt der Experte: "Sie sind extrem unsicher."