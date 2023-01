"Cyberkatastrophe" soll in den nächsten 2 Jahren passieren

Am World Economic Forum in Davos wird alljährlich auch ein Ausblick auf die globale Cybersicherheitslage präsentiert. Der WEF Global Security Outlook Report beleuchtet Cybersicherheitstrends, die Wirtschaft und Gesellschaft beeinflussen werden. Die diesjährige Ausgabe des Berichts fällt wenig optimistisch aus.

93 Prozent der befragten Cybersicherheitsexpert*innen und 86 Prozent der führenden Manager*innen in der Branche gehen davon aus, dass die geopolitische Unsicherheit eine "Cyberkatastrophe" in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich mache. Das übertreffe alles, was in früheren Umfragen zu sehen war, sagt WEF-Direktor Jeremy Jurgens in einer Pressekonferenz.