Warum Turbulenzen bei Flügen bald der Vergangenheit angehören

Eine von einem österreichischen Forscher und Piloten entwickelte Lösung gleicht Erschütterungen in der Luft aus.

Bereits ab Anfang nächsten Jahres sollen über 100 Flugzeuge mit der Lösung des Start-ups ausgestattet werden. Zunächst soll das mit sogenannten High-Performance-Leichtflugzeugen passieren. Zweisitzer, die vorwiegend zu Geschäftsreisen zum Einsatz kommen und auch die "Ferraris der Lüfte" genannt werden, erläutert Galffy, der an der Fachhochschule JOANNEUM in Graz unterrichtet und auch selbst Pilot ist.

Sensoren , die etwa einen halben Meter vor dem Flügel montiert sind, warnen frühzeitig vor Erschütterungen. Passiert dies, wird berechnet, wie stark die Gegenreaktion sein muss. In die Flügel integrierte kleine Klappen schlagen dann entsprechend aus. Um die bereits patentierte Technologie zu integrieren, müssen nur die Landeklappen angepasst und um zusätzliche kleine Klappen ergänzt werden, sagt Galffy. Davon abgesehen müsse am Flügel nichts geändert werden.

Prinzipiell könne die Lösung von Modellflugzeugen bis zu Linienfliegern in allen Flugzeugtypen eingesetzt werden, sagt der Gründer. Mit Leichtflugzeugen beginne man auch deshalb, weil sie Turbulenzen viel stärker ausgesetzt seien. Auch der Zertifizierungsaufwand sei bei Zweisitzern wesentlich geringer als bei größeren Flugzeugen. Danach sollen 4- bis 19-Sitzer folgen. Erste Großflugzeuge könnten 2027 oder 2028 mit der Anti-Turbulenzlösung ausgestattet werden. Frühestens 2030 könnte die Technologie dann auch bei regulären Linienflügen zum Einsatz kommen, sagt Galffy.

Ressourcenschonend

Die Technologie hat auch auf das Klima positive Auswirkungen. Weil Turbulenzen in leichten, energieeffizienten Flugzeugen stärker zu spüren sind, kommen bei Geschäftsflügen häufig unnötig schwere Flugzeuge zum Einsatz, die weit mehr Ressourcen verbrauchen – damit die gut zahlenden Passagier*innen an Bord nicht durchgeschüttelt werden. Bei Linienflügen werden für Turbulenzen anfällige Lufträume auch häufig umflogen, was sich ebenfalls negativ auf den Treibstoffverbrauch auswirkt.

Derzeit beschäftigt das 2018 gegründete und in Wien ansässige Unternehmen 8 Mitarbeiter*innen. Neben einer Projektförderung der Forschungsförderungsgesellschaft FFG erhielt das Start-up eine Seed-Förderung der Austria Wirtschaftsservice (aws). Auch ein Business Angel ist bereits an Bord.

Auch für Lufttaxis interessant

Mit seiner Technologie will Galffy nicht nur traditionelle Flugzeugtypen ausstatten. Sie sei auch für künftige senkrechtstartende Lufttaxis interessant. Die sind sehr leicht und deshalb extrem anfällig für Turbulenzen. Wenn Passagier*innen bei den Flügen kräftig durchgeschüttelt würden, sei eher nicht zu erwarten, dass sie die Lufttaxis weiterempfehlen werden, sagt Galffy. Mit Herstellern solcher eVTOLs (Electric Vertical Take-Off and Landing aircrafts) ist er deshalb bereits in Gesprächen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Austria Wirtschaftsservice (aws).