Der längste Flug aller Zeiten dauerte mehr als 2 Monate

11.03.2023

Der unglaubliche Rekord wurde bereits vor 64 Jahren aufgestellt und seither nicht gebrochen.

Der längste Passagierflug von New York nach Singapur dauert fast 19 Stunden. Diese Flugdauer würde Robert Timm und John Cook wohl nur leises Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn die beiden verbrachten nämlich mehr als 2 Monate in der Luft. Stattgefunden hat der längste ununterbrochene Flug bereits in den 1950er Jahren. Er war eine Promo-Aktion für ein Hotel in Las Vegas und wurde mit einer modifizierten Cessna 172 durchgeführt. Um so lange wie möglich in der Luft zu bleiben, wurde bei der einmotorigen Cessna ein zusätzlicher Tank im Rumpf des Flugzeuges angebracht. Der Treibstoff wurde mithilfe einer elektrischen Pumpe in die eigentlichen Tanks in den Tragflächen befördert.

Waghalsiges Auftanken Der zusätzliche Tank reichte natürlich nicht aus, um derart lange in der Luft zu bleiben. Also entwickelten Timm und Cook eine waghalsige Möglichkeit, die Cessna während des Fluges zu betanken. Dafür ging die Maschine in den Tiefflug über, bis sie sich zirka 6 Meter über einen fahrenden Tankwagen einpendelte. Anschließend wurde ein Haken an einem Seil abgesenkt, mithilfe dessen der Tankschlauch zum Flugzeug angehoben wurde. Einer der Piloten ergriff auf der Tragfläche stehend den Tankschlauch und schloss ihn an den Tank an. Die Cessna wurde insgesamt 128-mal auf diese Weise betankt - teilweise auch in der Nacht. Lebensmittel wurden übrigens ebenso mit dem Seilzug zum Flieger transportiert.

Stromgenerator ausgefallen Nach 39 Tagen waren die Piloten mit einem ernsthaften Problem konfrontiert. Der Stromgenerator fiel aus und somit auch die Heizung, die Beleuchtung und die Pumpe, die den Treibstoff in die Tragflächen transportierte. Für den Rest des Rekordfluges musste der Treibstoff also manuell vom Rumpf in die Tragflächen gepumpt werden. Damit die Piloten keine heimlichen Landungen durchführen, griff man zu einem einfachen wie effizienten Mittel. Kurz nach dem Start wurden die Reifen der Cessna während eines Tieffluges aus einem fahrenden Auto heraus mit weißer Farbe bemalen. Kurz bevor die Maschine landete wurden die Räder erneut kontrolliert. Da die weiße Farbe noch immer unbeschädigt war, war klar, dass sie zuvor nirgendwo heimlich gelandet sind.