Vorarlberger Start-up navigiert Drohnen unter Schiffsrümpfen

Die Untersuchung von Schiffsrümpfen, aber auch Unterwasserbauwerken wie Staumauern, Brückenpfeilern und Windrad-Fundamenten, ist derzeit nur über teure, ferngesteuerte Tauchroboter oder Taucher möglich. Letztere müssen bei schlechter Sicht und teilweise gefährlichen Strömungen ein hohes Risiko eingehen, um die Objekte manuell zu inspizieren. Das Vorarlberger Start-up subdron will derartige Unterwasser-Inspektionen nun wesentlich vereinfachen.

Im Zentrum der Entwicklung steht eine hochpräzise Navigationssoftware, mit der Unterwasserdrohnen komplett automatisiert Objekte ansteuern und scannen können, bis eine vollständige digitale Abbildung des Gegenstands vorliegt. Im Rahmen eines Pilotprojekts im Hamburger Hafen soll die subdron-Lösung einem ersten Praxistest unterzogen werden. Dort sollen Schiffsrümpfe digital erfasst werden.

Genaue Navigation essenziell

„Der Markt für Unterwasserdrohnen steckt noch in den Kinderschuhen. Die meisten Navigationssysteme sind für große, offene Wasserflächen konzipiert, wo Positionierungsfehler und Abweichungen vom Kurs keine so große Rolle spielen“, erklärt subdron-Gründer Thomas Vonach im Gespräch mit der futurezone. „Um Objekte in Hafenbecken, wie Schiffsrümpfe, aber auch die Fundamente von Bauwerken zu untersuchen, ist eine viel präzisere Navigation notwendig – nicht zuletzt, um Beschädigungen der Drohne und Messfehler durch Hindernisse zu vermeiden.“