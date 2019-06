Zahnbürsten-Start-up Amabrush ist pleite

Mit der Amabrush-Zahnbürste versprach Start-up-Gründer Marvin Musialek ein Gerät, das das zweiminütige Zähneputzen in nur zehn Sekunden erledigt. Weil mit der Amabrush „alle Bereiche gleichzeitig gereinigt“ werden, reichen zehn Sekunden aus, versprach Musialek. Jetzt ist Amabrush pleite und meldet Insolvenz an. 22 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Den Gläubigern soll ein Sanierungsplan mit 20 Prozentquote angeboten werden.

Man sei in den letzten 3,5 Jahren durch viele Hochs und Tiefs gegangen, heißt es in der offiziellen Stellungnahme von Amabrush, die das Start-up am Mittwoch auf seiner Website veröffentlicht hatte. Das Ende sei „ungeplant“ gewesen, heißt es weiters. Man sei 2019 aufgrund einer Klage gezwungen worden, eine professionelle PR-Agentur anzuheuern sowie Anwälte. Das seien "zusätzliche Kosten" gewesen und man sei dann zu dem Schluss gekommen, dass dadurch der Fortbestand des Unternehmens nicht mehr möglich gewesen sei, heißt es. Musialek begann mit der Entwicklung der Amabrush neben seinem Dayjob in seinem Wohnzimmer.

Millionen per Crowdfunding

2017 finanzierte Amabrush die Entwicklung via Crowdfunding. Rund 3,2 Millionen Euro von 28.000 Crowdfundern konnte über die Kickstarter-Kampagne eingesammelt werden. Auf Indiegogo waren es 5,2 Millionen US-Dollar und 38.000 Unterstützer. Amabrush selbst spricht von 37.000 Unterstützern ingesamt. Bis zum heutigen Tag haben aber noch nicht alle Unterstützer ihre Amabrush ausgeliefert bekommen.

Die offizielle Begründung: "Die Suche nach einem geeigneten Hersteller nahm wesentlich mehr Zeit in Anspruch als geplant. Aufgrund von erheblichen Abstrichen bei Produktdesign und Funktionalität, die durch die mangelnde Kompetenz der Produktionspartner bedingt war, mussten der ursprüngliche österreichische Kooperationspartner sowie mehrere Sublieferanten ausgetauscht werden. Aus diesen Gründen kam es zu mehrmonatigem Verzug der ersten Auslieferungen und schließlich im Jänner 2019 zur Beendigung aller Verträge mit dem Zulieferer."