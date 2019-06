Nuki Smart Lock macht jede Tür zur smarten Tür

Nuki ist die smarte Nachrüstlösung, mit der jede Tür in wenigen Minuten zur smarten Tür wird. Denn das Nuki Smart Lock macht dank der kostenfreien Nuki App das Smartphone zum Schlüssel und öffnet die Tür automatisch, wenn man in die Nähe kommt oder bei Bedarf via Internet von überall. Für die Installation ist weder ein neuer Schließzylinder noch ein Handwerker notwendig.