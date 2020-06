Österreich unter den europäischen Hotspots für Start-ups

"Um unternehmerischen Erfolg zu haben muss man nicht nur den richtigen Zeitgeist erwischen, man muss dafür auch am richtigen Ort sein", schreibt Spotcap in einer Aussendung.

Laut Spotcap bietet Schweden für Start-ups die besten Voraussetzungen. Spotify, Skype oder Soundcloud sind nur einige Namen, deren Erfolgsgeschichte in Schweden ihren Ausgangspunkt hatte. Für Spotcap liegt der Erfolg in exzellenter Ausbildung und verbesserten gesetzlichen Rahmenbedingungen.

An zweiter Stelle befinden sich die Niederlande, in der die Unternehmerrate um sechs Prozent höher ist als im EU-Schnitt. In den Niederlanden steige das Bewusstsein für die Wichtigkeit von kleinen Unternehmen wie Start-ups und der Wirtschaftsminister hat sich die Ermutigung von Jungunternehmern zur Top-Priorität erklärt.