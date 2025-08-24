Die besten Fußball-Apps 2025 für den Start in die neue Saison

Wer europäischen und auch internationalen Fußball mitverfolgen möchte, verpasst mit diesen Apps kein Spiel.

Die europäischen Fußball-Wettbewerbe sind wieder zum Leben erwacht. Während sich die österreichische Bundesliga bereits im vierten Spieltag befindet und auch Wettbewerbe wie die Champions League bereits einige Qualifikationsrunden durch haben, geht es beispielsweise in der deutschen Bundesliga erst diese Woche los. Dank Streaming-Anbietern und Ticker-Apps muss dabei kein Spiel mehr verpasst werden. Ob Top-Liga oder Nischen-Kick, jeder Bewerb kann mitverfolgt werden. Wir stellen euch diese Fußball-Apps vor: Sky Go: iOS und Android

Sky X und Sky Go Auch in diesem Jahr hat der Pay-TV-Anbieter in Sachen Fußball-Rechte wieder einiges zu bieten. Alle Spiele der österreichischen Bundesliga, ein Großteil der deutschen Bundesliga, darüber hinaus Premier League, Champions League, Europa League und Conference League kann in Österreich gesehen werden. Sky bietet zum Abonnieren mittlerweile 3 Wege an. Neben dem klassischen Abo und Sky X ist dieses Jahr Sky Stream dazugestoßen. Je nach Variante können die Inhalte entweder über die Apps Sky Go oder Sky X konsumiert werden. Die Preise variieren stark und können, je nach Aktionen, mal mehr und mal weniger kosten. Derzeit bezahlt man zum Beispiel für das Sky X Sport Paket 20 Euro pro Monat. Sky Go ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Sky X ist kostenlos für iOS und Android erhalten.

DAZN Auch der hauptsächlich auf Streaming fokussierte Anbieter DAZN hat einige europäische Ligen im Lizenzkatalog. Neben der Konferenz am Samstag und den Sonntagsspielen der deutschen Bundesliga hat der Streamer Spaniens La Liga, die italienische Serie A und die französische Ligue 1 mit allen Spielen live an Board. Weiters sind Ligen wie die Eredivisie, Jupiler Pro League und Wettbewerbe wie die Coppa Italia vertreten. DAZN bietet einen Großteil seiner Spiele auch mit Originalkommentar an. Das Abonnement ist um standardmäßig 29,99 Euro pro Monat oder rund 240 Euro pro Jahr verfügbar. DAZN ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Sportdigital Wenn die großen 5 Ligen nicht ausreichen, um den Fußball-Hunger zu stillen, liefert Sportdigital den Rest. Der Sportanbieter hat einige Ligen, auch außerhalb Europas, in petto, die in der täglichen Berichterstattung eine eher untergeordnete Rolle spielen. Vertreten sind unter anderem Portugal, Schottland, Niederlande, Argentinien, Brasilien, Japan, Polen und Tschechien. Auch der spanische Copa del Rey, der Copa America sowie einige Nationalmannschaftsbewerbe sind im Programm. Zur Verfügung haben wir bei Sportdigital 6 lineare Sender sowie Live- und On-Demand-Streams, die je nach Wettbewerb verfügbar sind. In Sachen Abonnement ist man bei Sportdigital flexibel. Neben einem Monatsabo für 4,99 Euro und dem Jahresabo für 44,99 Euro gibt es auch einen Tagespass um 2,99 Euro, der uns 24 Stunden Zugriff auf alle Sender und Inhalte gewährt. Sportdigital ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

FotMob In den vergangenen Jahren hat sich FotMob zu einer der besten Apps im Bereich der Fußball-Ticker gemausert. Zugeschnitten auf unsere Lieblingsmannschaften und -Wettbewerbe erhalten wir hier alle wichtigen Informationen zu Geschehnissen auf und neben dem Platz. Beim ersten Start können wir wichtige Bewerbe und unsere favorisierten Mannschaften definieren, um diese nicht nur im Dashboard ganz oben zu haben, sondern auch News und Tickermeldungen per Push-Nachricht zu erhalten. Auf der Übersichtsseite zu jedem Spiel bekommen wir Statistiken zu den einzelnen Mannschaften, voraussichtliche Aufstellungen und ausgewählte News. Während der Spiele gibt es dann detaillierte Ticker, die je nach Mannschaft und Liga auch mit Live-Kommentar versehen sind. Neu in diesem Jahr sind Detailstatistiken, wie zurückgelegte Distanz und Top-Speed, für die Premier League, die zu jedem Spiel eingesehen werden können. Ein eigener News-Reiter sammelt Neuigkeiten zu unseren Mannschaften und allgemeine Fußball-Nachrichten aus verschiedenen Quellen an einem Ort. FotMob ist in der werbefinanzierten Version kostenlos. Um 1,99 Euro pro Monat oder 17,99 Euro pro Jahr kann die Werbung entfernt werden. FotMob ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Forza Football Jedes Spiel jederzeit im Blick haben wir mit Forza Football. Die App bietet schon seit Jahren kommentarfreie Ticker an, mit denen sich alle wichtigen Ereignisse eines Spieles verfolgen lassen. Forza Football wird dabei vom ersten Start weg auf uns zugeschnitten, um die für uns interessanten Mannschaften und Ligen immer im Blick zu haben. Beim Onboarding suchen wir dafür unsere Lieblingsmannschaften sowie Lieblingsligen aus. Die App reiht diese dann im Dashboard vor und hält uns mittels Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden. Für jede Mannschaft können wir die Benachrichtigungen individuell definieren. Für unser Top-Team können wir beispielsweise Erinnerungen an den Spielstart, die Aufstellung, Tore, rote Karten, Zwischenstände und etwaige Highlights ganz nach Wunsch zustellen lassen. Die Benachrichtigungen werden dabei so schnell zugestellt, dass es sogar eine manuell einstellbare Verzögerung gibt, um Spoiler zu verhindern, falls wir mal ein Match im TV oder Stream verfolgen. Weiters hält die App jede Menge Statistiken zu Spielerinnen, Spielern und Mannschaften bereit. Die App ist in der werbefinanzierten Variante kostenlos. Um 16,99 Euro pro Jahr lässt sich die Werbung entfernen. Forza Football ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

