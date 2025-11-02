Die besten KI-Ernährungstracker für iOS und Android

Wem bisher das Eintragen der Mahlzeit zum mühsam war, bekommt beim Food-Tracking jetzt Unterstützung von der KI.

Vom idealen Gewicht bis zum perfekten Muskelaufbau, unsere Ernährung spielt eine große Rolle. Schon seit Jahren gibt es zig Apps, die uns per Food-Tracking beim Erreichen unserer Ziele helfen wollen. Bisher mussten die Mahlzeiten und einzelnen Zutaten aber aus Datenbanken gesucht, oder sogar anderweitig recherchiert werden. Dank Künstlicher Intelligenz soll jetzt vor allem das Eintragen von Mahlzeiten noch leichter werden. Wir stellen euch diese KI-Foodtracker-Apps vor: Cal AI: iOS und Android

© Cal AI

Cal AI Die App Cal AI hat sich zum Ziel gemacht, dass wir möglichst wenig Zeit mit ihr verbringen. Im Fokus stehen hier Ernährung und Bewegung, wobei ersteres den Hauptteil der App ausmacht. Bei der ersten Einrichtung fragt Cal AI neben unseren Körperdaten auch nach unseren Essgewohnheiten und Wünschen. Anhand unserer Eingaben berechnet die App dann einen Plan, der Nährstoffzufuhr sowie benötigten Kalorienverbrauch beinhaltet. Im Dashboard reihen sich dafür alle Daten auf. Verbleibende Proteine, Kohlenhydrate, Fette und Kalorien werden hier angezeigt. Darunter reihen sich Infos zu unseren Mahlzeiten auf. Mahlzeiten können in Cal AI über 3 Methoden hinzugefügt werden. Zentrales Feature ist der AI-Scanner, der nur per Foto alle Inhalte einer Speise versucht zu erkennen. Sind die Zutaten gut sichtbar, funktioniert das überraschend gut. Wie viel Butter wir im Kartoffelpüree versteckt haben, kann Cal AI aber nur schwer erkennen. Ebenfalls möglich ist aber die Eingabe per Barcode oder klassisch über das Label, wo sich die Nährstoffe manuell eingeben lassen. Neben dem Dashboard gibt es auch einen Fortschritt-Reiter, der unser Gewicht und die Ziele mitverfolgt und gleichzeitig weiter motivieren soll. Negativ fällt vor allem die schwache Übersetzung der App auf. Um die Scan-Funktion nutzen zu können, ist ein Abonnement ab 9,99 Euro erforderlich. Cal AI ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© Yazio

Yazio AI Auch bei Yazio hat Künstliche Intelligenz Einzug erhalten. Beim ersten Start stellt uns die App einige Fragen. Darunter, welches Ziel wir haben, wie unsere Essgewohnheiten aussehen und ob wir besondere Wünsche haben. Anhand unserer Angaben berechnet Yazio dann, wie die tägliche Nährstoffzufuhr für uns aussehen sollte. Die App berücksichtigt dabei auf Wunsch auch, dass wir beispielsweise am Wochenende etwas weniger auf die Ernährung schauen wollen. Die zentrale Anlaufstelle in der App ist dann das Tagebuch. Hier sehen wir auf einen Blick, wie viele Kohlenhydrate, Fette und Proteine wir noch konsumieren können. Darunter finden sich des Weiteren Schrittzähler-Daten, einen Wassertracker sowie eine Schnelleingabe zur Anpassung unseres Gewichts. Unsere Nahrungsaufnahme hinterlegen wir bei Yazio auf mehreren Arten. Möchten wir es uns ganz leicht machen, nutzen wir die KI-gestützte Erkennung. Per Kamera versucht Yazio, unser Essen zu erkennen, um dann eigenständig die Nährwerte zu extrahieren. Das funktioniert bei Salaten und klassischen Gerichten gut, was denn genau im Gulasch versteckt ist, wird dann aber zur Herausforderung. Der manuelle Weg ist aber weiterhin verfügbar. Hier können wir entweder per Barcode Produkte hinterlegen, in einer riesigen Datenbank suchen oder Nährwerte eigenständig hinterlegen. Ebenfalls enthalten ist ein Fastentracker, der uns beim Intervallfasten unterstützt. Stellen wir beispielsweise 16:8 ein, hilft uns die App beim Einhalten des Fastens. Zur Nutzung der KI-Funktion und der Rezepte ist ein Abonnement ab 5,99 Euro pro Monat erforderlich. Yazio ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© Lifesum

Lifesum Auch bei Lifesum steht Kalorientracking im Vordergrund. Beim ersten Einrichten der App fragt uns die App nach momentanen Gewohnheiten rund um Ernährung und Bewegung sowie nach unseren Zielen. Anhand unserer Eingaben errechnet die App dann unsere Tageswerte für Kalorien, Fett, Proteine und Kohlenhydrate. Im Tagebuch, der zentralen Übersicht von Lifesum, finden wir dann diese Werte zum Nachverfolgen. Ebenfalls zu finden sind hier unter anderem all unsere konsumierten Gerichte und ein Wassertracker. Möchten wir eine neue Mahlzeit zu unserem Tagebuch hinzufügen, gibt es bei Lifesum ein Potpourri an Möglichkeiten. Per Foto lassen sich viele Gerichte dank KI schnell analysieren und automatisch eintragen. Sind wir mit der Genauigkeit nicht zufrieden, können wir aber auch eine Sprachnachricht hinterlassen oder einen Text eingeben. Die Künstliche Intelligenz extrahiert dann alle relevanten Informationen und erstellt einen Eintrag für uns. Der klassische Barcode-Scanner ist ebenfalls mit an Bord. Neben dem Tracker unterstützt uns Lifesum aber auch mit eigenen Plänen und einer umfangreichen Rezeptsammlung. Per eigens kreiertem „Life-Score“ bewertet die App wöchentlich unseren Fortschritt und motiviert uns mit weiteren Daten. Zur vollumfänglichen Nutzung von Lifesum ist ein Abonnement ab 9,99 Euro pro Monat erforderlich. Lifesum ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

© BitePal