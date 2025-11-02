Die besten KI-Ernährungstracker für iOS und Android
Vom idealen Gewicht bis zum perfekten Muskelaufbau, unsere Ernährung spielt eine große Rolle. Schon seit Jahren gibt es zig Apps, die uns per Food-Tracking beim Erreichen unserer Ziele helfen wollen. Bisher mussten die Mahlzeiten und einzelnen Zutaten aber aus Datenbanken gesucht, oder sogar anderweitig recherchiert werden. Dank Künstlicher Intelligenz soll jetzt vor allem das Eintragen von Mahlzeiten noch leichter werden.
Wir stellen euch diese KI-Foodtracker-Apps vor:
- Cal AI: iOS und Android
- Yazio AI: iOS und Android
- Lifesum: iOS und Android
- BitePal: iOS und Android
Cal AI
Die App Cal AI hat sich zum Ziel gemacht, dass wir möglichst wenig Zeit mit ihr verbringen. Im Fokus stehen hier Ernährung und Bewegung, wobei ersteres den Hauptteil der App ausmacht. Bei der ersten Einrichtung fragt Cal AI neben unseren Körperdaten auch nach unseren Essgewohnheiten und Wünschen. Anhand unserer Eingaben berechnet die App dann einen Plan, der Nährstoffzufuhr sowie benötigten Kalorienverbrauch beinhaltet.
Im Dashboard reihen sich dafür alle Daten auf. Verbleibende Proteine, Kohlenhydrate, Fette und Kalorien werden hier angezeigt. Darunter reihen sich Infos zu unseren Mahlzeiten auf. Mahlzeiten können in Cal AI über 3 Methoden hinzugefügt werden. Zentrales Feature ist der AI-Scanner, der nur per Foto alle Inhalte einer Speise versucht zu erkennen.
Sind die Zutaten gut sichtbar, funktioniert das überraschend gut. Wie viel Butter wir im Kartoffelpüree versteckt haben, kann Cal AI aber nur schwer erkennen. Ebenfalls möglich ist aber die Eingabe per Barcode oder klassisch über das Label, wo sich die Nährstoffe manuell eingeben lassen.
Neben dem Dashboard gibt es auch einen Fortschritt-Reiter, der unser Gewicht und die Ziele mitverfolgt und gleichzeitig weiter motivieren soll. Negativ fällt vor allem die schwache Übersetzung der App auf. Um die Scan-Funktion nutzen zu können, ist ein Abonnement ab 9,99 Euro erforderlich.
Yazio AI
Auch bei Yazio hat Künstliche Intelligenz Einzug erhalten. Beim ersten Start stellt uns die App einige Fragen. Darunter, welches Ziel wir haben, wie unsere Essgewohnheiten aussehen und ob wir besondere Wünsche haben.
Anhand unserer Angaben berechnet Yazio dann, wie die tägliche Nährstoffzufuhr für uns aussehen sollte. Die App berücksichtigt dabei auf Wunsch auch, dass wir beispielsweise am Wochenende etwas weniger auf die Ernährung schauen wollen. Die zentrale Anlaufstelle in der App ist dann das Tagebuch. Hier sehen wir auf einen Blick, wie viele Kohlenhydrate, Fette und Proteine wir noch konsumieren können.
Darunter finden sich des Weiteren Schrittzähler-Daten, einen Wassertracker sowie eine Schnelleingabe zur Anpassung unseres Gewichts. Unsere Nahrungsaufnahme hinterlegen wir bei Yazio auf mehreren Arten. Möchten wir es uns ganz leicht machen, nutzen wir die KI-gestützte Erkennung. Per Kamera versucht Yazio, unser Essen zu erkennen, um dann eigenständig die Nährwerte zu extrahieren.
Das funktioniert bei Salaten und klassischen Gerichten gut, was denn genau im Gulasch versteckt ist, wird dann aber zur Herausforderung. Der manuelle Weg ist aber weiterhin verfügbar. Hier können wir entweder per Barcode Produkte hinterlegen, in einer riesigen Datenbank suchen oder Nährwerte eigenständig hinterlegen.
Ebenfalls enthalten ist ein Fastentracker, der uns beim Intervallfasten unterstützt. Stellen wir beispielsweise 16:8 ein, hilft uns die App beim Einhalten des Fastens. Zur Nutzung der KI-Funktion und der Rezepte ist ein Abonnement ab 5,99 Euro pro Monat erforderlich.
Lifesum
Auch bei Lifesum steht Kalorientracking im Vordergrund. Beim ersten Einrichten der App fragt uns die App nach momentanen Gewohnheiten rund um Ernährung und Bewegung sowie nach unseren Zielen. Anhand unserer Eingaben errechnet die App dann unsere Tageswerte für Kalorien, Fett, Proteine und Kohlenhydrate. Im Tagebuch, der zentralen Übersicht von Lifesum, finden wir dann diese Werte zum Nachverfolgen.
Ebenfalls zu finden sind hier unter anderem all unsere konsumierten Gerichte und ein Wassertracker. Möchten wir eine neue Mahlzeit zu unserem Tagebuch hinzufügen, gibt es bei Lifesum ein Potpourri an Möglichkeiten. Per Foto lassen sich viele Gerichte dank KI schnell analysieren und automatisch eintragen. Sind wir mit der Genauigkeit nicht zufrieden, können wir aber auch eine Sprachnachricht hinterlassen oder einen Text eingeben.
Die Künstliche Intelligenz extrahiert dann alle relevanten Informationen und erstellt einen Eintrag für uns. Der klassische Barcode-Scanner ist ebenfalls mit an Bord. Neben dem Tracker unterstützt uns Lifesum aber auch mit eigenen Plänen und einer umfangreichen Rezeptsammlung.
Per eigens kreiertem „Life-Score“ bewertet die App wöchentlich unseren Fortschritt und motiviert uns mit weiteren Daten. Zur vollumfänglichen Nutzung von Lifesum ist ein Abonnement ab 9,99 Euro pro Monat erforderlich.
BitePal
Freundinnen und Freunde der Gamification kommen bei BitePal voll auf ihre Kosten. Der KI-gestützte Foodtracker möchte uns mit einem bunten Auftritt unter die Arme greifen. Beim ersten Start der App gilt es erst einmal eine Menge Fragen zu beantworten. BitePal fragt uns unter anderem nach unseren Ernährungsgewohnheiten, Unverträglichkeiten und wie unser Alltag aussieht.
Auch unsere Fitness und unsere Ziele werden selbstverständlich abgefragt. Im nächsten Schritt stellt uns BitePal einen neuen Begleiter an die Seite. Ein süßer Waschbär, dem wir einen Namen geben können. Nachdem wir den Bären Caramel genannt haben, landen wir schon im Dashboard der App. Um Caramel am Leben zu halten, müssen wir brav unsere Mahlzeiten tracken.
Das können wir direkt im Dashboard. Anders als bei anderen Apps dieser Kategorie hat man sich hier völlig dem AI-Tracking verschrieben. Die Mahlzeit-Erkennung per Kamera steht voll im Fokus. Zur Absicherung gibt es aber noch die Möglichkeit der Texteingabe, über die sich auch Makro-Werte hinterlegen lassen. Unsere Eingaben werden dann im Dashboard statistisch verarbeitet, um uns einen Überblick über unseren Bedarf zu geben.
Unter dem Makro-Tracker finden wir zudem Wassertracking sowie einen Fastentracker. Besonders interessant ist der Ernährungsscore, mit dem unser Essen nicht nur bewertet wird, sondern auch Tipps zum Verbessern einzelner Mahlzeiten gegeben werden.
Neben dem Dashboard gibt es noch einen ausführlichen Statistik-Reiter, der Gewohnheiten und Entwicklungen mitverfolgt. Zur vollständigen Nutzung der App ist ein Abonnement ab 3,33 Euro pro Monat erforderlich.
Kommentare