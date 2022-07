5 Wetter-Apps, mit denen du Hitze und Unwetter im Blick behältst

Carrot Weather

Immer eine Erwähnung wert ist die App aus dem Hause Carrot. Carrot Weather erfreut sich dank seiner besonderen Art, das Wetter zu präsentieren, großer Beliebtheit. Während andere Apps immer wieder die gleichen langweiligen Darstellungen nutzen oder sich oft überhaupt keine Mühe geben, bekommen wir hier das Wetter nicht nur in moderner Optik präsentiert, der Umgangston ist auch besonders. Carrot Weather vereint sämtliche Wetterinformationen auf einer einzigen Seite, die durch seitliches Scrollen um die nächsten Stunden und Tage erweitert werden kann.

In dem kompakten Wetter-Dashboard finden wir alle relevanten Daten. Bewölkung, zu erwartender Niederschlag, Temperaturen und UV-Index werden für heute und die nächsten Tage kompakt dargestellt. Besonders ungewöhnlich an der App sind aber die Wetter-Ansagen. Prominent im oberen Bildschirmdrittel platziert, spricht die App direkt zu uns. Manchmal bekommen wir das aktuelle Wetter präsentiert, manchmal vollkommen unabhängig Gedankengänge.

Die ausschließlich englischsprachige App nennt uns dann etwa Meatbag oder sagt Dinge wie „Nothing makes me happier than reporting bad weather“. Auch zu tagesaktuellen Nachrichten hat Carrot immer wieder etwas zu sagen. So findet sich momentan etwa folgende Aussage in der App: „Everyone knows it‘s not a real insurrection if its leader can‘t even commandeer the presidential limo from the Secret Service so he can attend.“

Neben dem modernen Design und den frechen Sprüchen sollte die App aber natürlich auch akkurate Vorhersagen liefern. Dafür können wir aus insgesamt sechs verschiedenen Datenanbietern auswählen. Unter anderem vertreten sind Dark Sky, AccuWeather oder MeteoGroup. Während erstere standardmäßig aktiv ist, können die restlichen Dienste über die Premium-Version freigeschaltet werden.

Carrot Weather ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Für die vollumfängliche Nutzung ist ein Abonnement um 16,49 Euro im Jahr notwendig.