Betriebsrat digital: Mit App schneller als die Geschäftsleitung

Der größte Vorteil der Smartphone-Anwendung sei das Versenden von Push-Benachrichtigungen, heißt es von Betriebsrät*innen, die die App bereits nutzen. Dadurch erhalten all jene, die die App installiert haben und entsprechende Notificiations zulassen, die Informationen des Betriebsrats direkt am Smartphone-Display angezeigt. Vor allem im Hinblick auf betriebliche Mitbestimmung und das Einbinden von Mitarbeiter*innen könne die App ihre Stärkten ausspielen.

"Wir erreichen Tausende Kolleg*innen blitzschnell mit einem Klick. Das kann schon was", sagt Wolfgang Hirscher, Betriebsrat im BMW-Werk in Steyr, über die Betriebsrats-App MeinBR . Daher sei die App als zentraler, ortsunabhängiger und digitaler Dreh- und Angelpunkt der Betriebsratsarbeit ein wichtiges Instrument gegenüber der Geschäftsleitung.

"Gerade während des Lockdowns war es wichtig, schnell zu informieren und möglichst viele Kolleg*innen zu erreichen. Wichtige Infos wie Corona-Vorschriften, neue Schichtpläne oder Lohnerhöhungen gehen als Push-Nachrichten raus. Die Nachrichten erscheinen auf dem Handy der Nutzer*innen, ohne dass diese extra in den Infobereich der App gehen müssen", erklärt Dominik Wührer, Betriebsrat beim Kugellagerherstellers SKF.

"Mittlerweile setzen rund 120 Betriebe die App ein beziehungsweise sind in der Vorbereitung, die Anwendung in ihre Betriebsratsarbeit zu integrieren. Die Nachfrage ist erfreulicherweise hoch", erklärt Richard Ondraschek vom ÖGB gegenüber der futurezone. Das Feedback sei über alle Maßen positiv.

Der digitale Betriebsrat

Je nach Bedarf der einzelnen Betriebe können die Betriebsräte die MeinBR-App entsprechend anpassen. Neben den Push-Nachrichten für aktuelle Infos, lassen sich auch News, FAQs und die Kontaktinfos zum Betriebsrats-Team abbilden. Außerdem können Umfragen durchgeführt, Veranstaltungen angekündigt und rechtliche Informationen bereitgestellt werden.

"Wir bieten den Betriebsrät*innen natürlich einen permanenten Support und entwickeln die App mit ihren Inhalten und Funktionen weiter", so Ondraschek. So sei erst kürzlich auf Basis der vielen Feedbacks ein Formulargenerator hinzugefügt worden, der die App-Admins dazu befähigt, Formulare selber zu bauen und in der MeinBR-App zur Verfügung zu stellen. An einem Umfragegenerator, der die Anwendung demnächst ergänzen soll, werde gerade gearbeitet.