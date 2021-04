Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Über die Folgen diskutierten 4 Expert*innen.

Beispielsweise wurde das Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt enorm verstärkt, so die Ökonomin: "Offene Stellen für hochqualifizierte Arbeitnehmer*innen stehen einer hohen Anzahl an wenig qualifizierten Arbeitslosen gegenüber." Digitalisierung im Bildungsbereich Leider sei aber genau das Thema "Bildung und Schulen" durch die Corona-Krise in den Hintergrund gedrängt worden, sagt Silvia Hruska-Frank in Richtung Aufholbedarf bei der Digitalisierung. "Es ist nicht damit getan, einfach einen Laptop hinzustellen", so die Leiterin der Abteilung Sozialpolitik bei der Arbeiterkammer Wien.

© Getty Images / eyecrave/IStockphoto.com

Sie plädiert dafür, dass die Qualifizierung im Hinblick auf eine digitalisierte Arbeitswelt mit gut durchdachten Konzepten bereits früh starten soll. Gerade bei diesem Thema habe das österreichische Bildungssystem viel an Boden gut zu machen. Was ist Arbeit überhaupt noch wert? Außerdem habe die Corona-Krise gezeigt, dass sich der Wert der Arbeit nicht mehr in der tatsächlichen Bezahlung widerspiegelt, so Christine Mayrhuber vom WIFO: "Sei es in der Pflege, im Supermarkt oder das Ausliefern von Speisen und Paketen - gerade die unentbehrlichen Systemerhalterjobs sind meist unterbezahlt und besonders prekär."

Es braucht langfristige Konzepte für eine nachhaltige Erwerbsarbeit. Christine Mayrhuber, WIFO

Das habe den Missstand verdeutlicht, dass Menschen, die solche zentralen Aufgaben erledigen, von ihrem Einkommen kaum leben können. "Durch die ökonomischen Folgen der Corona-Krise befinden wir uns an einer unglaublich entscheidenden Weggabelung", sagt Mayrhuber. Es sei jetzt dringend notwendig, dass langfristige Konzepte für eine nachhaltige Erwerbsarbeit entwickelt werden. Enorme Veränderungen haben sich für viele Beschäftigte mehr oder weniger zwangsweise ergeben. Nämlich hybride Arbeitsmodelle, bei denen Arbeiternehmer*innen 1 bis 2 Tage pro Woche im Homeoffice verbringen und die restliche Zeit im Büro anwesend sind. Homeoffice: Chance und Gefahr zugleich "Das ganze Thema 'Homeoffice' ist eine riesige Chance und eine große Herausforderung zugleich", sagt die Ökonomin Köppl-Turyna. Das zeige sich vor allem am Beispiel der Geschlechtergerechtigkeit.

Die Geschlechterperspektive im Homeoffice ist eine ganz dramatische. Silvia Hruska-Frank, Leiterin Sozialpolitik AK Wien

"Schon vor der Corona-Krise wurden Betreuungspflichten viel häufiger von Frauen als von Männern übernommen", so Köppl-Turyna. Und das habe sich durch die Pandemie ganz besonders verstärkt. "Die Geschlechterperspektive im Homeoffice ist eine ganz dramatische", warnt auch Hruska-Frank von der AK Wien. Dennoch eröffne aber auch bei der Gender-Frage das Homeoffice eine Chance, meint die EcoAustria-Ökonomin: "Denn durch die flexiblere Arbeitszeiteinteilung im Homeoffice wäre es nämlich möglich, die Betreuungspflichten deutlich fairer und gerechter zu verteilen."

© Getty Images / valentinrussanov/istockphoto

Neue Realitäten durch Homeoffice Weil hier die Hemmschwelle gesunken ist, sei es für Unternehmer auch wesentlich einfacher geworden, an qualifizierte Arbeitskräfte zu kommen, die gar nicht in Österreich sitzen. Allerdings nehme dadurch wiederum der Konkurrenzdruck deutlich zu.

Eine Trennung von Job und Freizeit ist derzeit im Homeoffice quasi unmöglich. Silvia Hruska-Frank, Leiterin Sozialpolitik AK Wien