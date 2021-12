Brickit-App erweckt alte Lego-Teile zum Leben

Doch was kann die App eigentlich? Mit „Brickit: Rebuild your Lego“ lassen sich Lego-Bausteine mit der Smartphone-Kamera einscannen. Danach bekommen User*innen Baupläne präsentiert von Dingen, die sich mit den vorhandenen Legoteilchen bauen lassen. Dazu müsst ihr alle Lego-Teile möglichst nahe auf einem Haufen platzieren und ein Foto davon machen.

Verstaubte Teilchen als Reste-Boxen

Der Russe Aleksandrov hat dazu zahlreiche Lego-Anleitungen in die Datenbank eingespeist, darunter auch Baupläne von Fan-Eigenkreationen. Die App ist nicht offiziell von Lego selbst entwickelt worden, sondern es handelt sich dabei um ein sehr erfolgreiches Fan-Projekt.

Statt dass die Lego-Teilchen in verstaubten Reste-Boxen verstaut werden, bekommen sie durch Brickit ein neues Leben geschenkt. So die Motivation des Entwicklers von Brickit. Und so eine Box mit Lego-Teilchen verstaubt fast in jedem Kinderzimmer in irgendeiner Ecke.