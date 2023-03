China startet staatlich geförderte Dating-App

Die Stadt Guixi in der ostchinesischen Provinz Jiangxi hat einen staatlich geförderten Partnervermittlungsdienst eingeführt. Die App „Palm Guixi“ verwendet Daten von ledigen Einwohner*innen der Stadt, mit denen die Partnervermittlungsplattform aufgebaut wird. Damit soll das Organisieren von Blind Dates ermöglicht werden, wie die staatliche Zeitung China Youth Daily berichtet.

Die App ist laut The Guardian Teil einer landesweiten Initiative zur Steigerung der Heiratsrate in der Republik. Die sei in den vergangenen 10 Jahren gesunken. Während es in der Republik 2021 5,4 Ehen pro 1.000 Einwohner*innen gab, waren es in den USA 6 Ehen.

Sinkende Geburtenrate

Auch in anderen Städten der Provinz organisieren lokale Regierungen unterschiedliche Veranstaltungen, um Menschen zusammenzubringen. In Gao’an etwa fand ein Treffen für junge Singles statt. Sie konnten sich traditionell kleiden, Spiele spielen und sich näher kommen, während sie die „Tiefe der chinesischen Kutlur“ spüren konnten, heißt es. Etwa 100 Menschen nahmen an der Veranstaltung im Ruizhou Fuya Park teil.