Das weiß man über das geplante Abo-Modell von Twitter

Twitter-CEO Jack Dorsey hatte im Juli 2020 angekündigt, dass man in einer „sehr, sehr frühen Phase“ sei, ein Abo-Modell für Twitter zu entwickeln und auszuprobieren. Danach war es lange Zeit still. Nun hat die Twitter-Nutzerin Jane Machun Wong am Wochenende erste Screenshots und Informationen veröffentlicht, die ein paar Details des geplanten Abo-Modells enthüllen.

2,99 US-Dollar pro Monat

Wong hat es sich zu ihrer Aufgabe gemacht, genauer hinter die Entwicklung von Apps zu blicken, um Details von zukünftigen Versionen und Plänen zu entdecken. Laut Wong soll das Abo-Modell von Twitter „Twitter Blue“ heißen und 2,99 US-Dollar pro Monat kosten. Twitter-Nutzende sollen damit ihre Tweets rückgängig machen können und Bookmark-Sammlungen anlegen können. Weitere Features seien geplant, heißt es in einem Gizmodo-Bericht.