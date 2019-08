Diese App kann beim Wandern zum Lebensretter werden

Vorgehensweise

Kehrt der Wanderer nicht zur angegebenen Zeit von seiner Tour zurück und meldet dies der App, so wird der Notfallkontakt per SMS verständigt. In erster Linie wird die auserwählte Person dazu aufgefordert, ihren wandernden Freund anzurufen und sich seines Wohlbefindens zu versichern. Meldet er sich nicht, so kann ein Link in der SMS aufgerufen werden. Der verweist auf eine Webseite, in der die geplante Route aufscheint. Was dort ebenfalls aufscheint, sind jene virtuellen Wandernadeln, die während der Wanderung mit SummitLynx gesammelt wurden.

Der Notfallkontakt kann nun die Bergrettung verständigen (etwa unter der Notrufnummer 140) und ihr diese Informationen zukommen lassen. Die Helfer wissen somit genau, ob der Wanderer seiner geplanten Route gefolgt ist, oder Wandernadeln abseits davon gesammelt hat. "Wenn ich bereits weiß, ob ich rechts oder links vom Talkessel suchen muss, dann bin ich doppelt so schnell beim Vermissten", sagt Michael Miggitsch, der Landesleiter der Bergrettung Steiermark. "Gerade, wenn eine Person verletzt ist, oder es abends kalt wird, zählt jede Stunde."

Fehlalarme vermeiden

Hat der Wanderer auf seiner Route keinen Mobilfunkempfang, einen leeren Akku oder holt er sich keine virtuellen Wandernadeln, so erhält der Notfallkontakt freilich keine anderen Informationen, als jene, die vor der Wanderung in der App eingegeben wurden. Der Countdown bis zur angegebenen Rückkehrzeit läuft aber unabhängig davon weiter. Eine halbe Stunde vor Ablauf der Zeit wird dem Wanderer per SMS mitgeteilt, dass die Alarmierung des Notfallkontaktes bald bevorsteht. Reagiert der Wanderer darauf nicht, indem er den mySOS-Dienst wieder deaktiviert, wird 30 Minuten später die Notfall-SMS abgesetzt.

"Wir haben uns für SMS als Kommunikationskanal entschieden, damit die Alarmierung möglichst niederschwellig abläuft, aber gleichzeitig in Echtzeit funktioniert", sagt Peter Höflehner. Er hat SummitLynx gemeinsam mit Michael Tritscher gegründet. Bei der Entwicklung der mySOS-Funktion haben die beiden großen Wert darauf gelegt, die Bergrettung nur in tatsächlichen Ernstfällen zu verständigen. "Es ist immer ein manueller Schritt drinnen, weil wir automatisch abgesetzte Fehlalarme vermeiden wollen."