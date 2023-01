Für diese Funktionen in Microsoft Teams müsst ihr bald bezahlen

In wenigen Tagen wird Microsoft seinen neuen Dienst Teams Premium starten. Einige Funktionen, die man bisher noch in der normalen Version des Kollaborationsprogramms Teams nutzen konnte, werden dann in die Premium-Version verschoben und somit hinter eine Paywall gerückt.

Ca. 10 Dollar pro Kopf und Monat

Wie The Register berichtet, werden die Funktionen zunächst noch kostenlos verfügbar sein, weil man Premium 30 Tage lang kostenlos nutzen können wird. Danach soll aber Schluss mit gratis sein. Unternehmen, die ihren Mitarbeiter*innen Teams zur Verfügung stellen, müssen künftig rund 10 Dollar pro Kopf und Monat bezahlen.