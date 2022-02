Microsoft Teams bekommt längst überfälliges Performance-Update

Microsoft Teams wurde in mehreren Aspekten verbessert und lässt somit eine energiesparsamere Verwendung zu.

Pandemiebedingt haben Videokonferenzen und andere remote Kommunikationswege mehr an Bedeutung gewonnen. Microsoft Teams ist einer der Anwendungen, die dadurch an Relevanz gewonnen haben.

Diese Woche wurde dafür ein Leistungsupdate eingeführt, mit dem der Stromverbrauch während Online-Meetings bis zur Hälfte verringert werden kann, wie Softpedia News berichtet. Laut Microsoft war das kein leichtes Unterfangen, da man versucht hat jeden kleinen verwendeten Prozess gezielt zu optimieren.

Nutzer*innen von mobilen Geräten können leisere Kühlungen und längere Akkulaufzeiten erwarten.

Effizienz weitgehend gesteigert

"Während unserer Evaluierung des Videoaufnahmeprozesses haben wir uns auf die Kameraoptimierung konzentriert, um die Anforderungen an die CPU bei der Verwendung von Video in Meetings zu reduzieren, die Konfigurationen zu verbessern, die Komplexität des Codes für die automatische Belichtung und den automatischen Weißabgleich und das Auto-Aliasing zu reduzieren“, erklärt das Unternehmen in einer technischen Analyse.

Auch beim Rendering besonders bei mehreren Videosignalen, also bei Meetings mit vielen Teilnehmer*innen, kann die Software Verbesserungen aufweisen. „Durch die Kombination der Streams und ihre Zusammenstellung zu einem einzigen Video konnten wir die Vorgänge beim Videorendering vereinheitlichen und die Leistungsanforderungen für jedes verwendete Gerät erheblich reduzieren“, heißt es.

Der Tech-Konzern arbeitet eigener Angabe nach seit Juni 2020 an der regelmäßigen Leistungsverbesserung von Teams. Die gesamten Verbesserungen sind nun für alle Nutzer*innen der Anwendung in Kraft.