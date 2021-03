Google Maps lässt Nutzer fehlende Straßen einzeichnen

Mit ein paar Neuerungen will Google Maps das Wissen seiner Nutzer anzapfen und sein Kartenmaterial auf dem aktuellsten Stand halten. In 80 Ländern weltweit wird eine neue Funktion in der Desktop-Ansicht eingeführt, bei der man als Nutzer fehlende Straßen einzeichnen kann, wenn man um deren Existenz weiß, sie aber in Google Maps vermisst.

Bestätigung eingeholt

Im Seitenmenü kann man dann die Option "Karte bearbeiten" und anschließend "fehlende Straße" anklicken und die Straße auf der Karte einzeichnen. Man kann ihr auch einen Namen geben und eine Einbahnführung verpassen. Selbst das Angeben von Straßensperren samt zeitlichem Rahmen ist künftig möglich. Speichert man die Änderungen, erscheinen sie nicht sofort in Google Maps. Der Dienst holt dazu noch eine oder mehrere Bestätigungen ein.