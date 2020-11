Google Maps bekommt neue Funktionen

Google hat am Dienstag einige neue Funktionen für seinen Kartendienst Maps angekündigt und sie stehen großteils im Zeichen der Pandemie. Bereits Ende September hat das Unternehmen damit begonnen, Corona-Neuinfektionen in verschiedenen Ländern anzuzeigen.

Dazu wurde eigens ein COVID-Layer geschaffen. Dieser wird nun ausgeweitet. Die Karten-Ebene zeigt künftig weitere Informationen, wie alle Fälle, die in einem Gebiet festgestellt wurden. Auch bietet Maps künftig Links zu COVID-Informationen von lokalen Behörden. Laut Google sei dies besonders praktisch, wenn man die Stadt verlasse und sich über die lokalen Richtlinien, Teststandorte und Einschränkungen in einer anderen Stadt informieren möchte.

Die Funktion, die die Auslastung in öffentlichen Verkehrsmitteln anzeigt ist ab sofort außerdem in Echtzeit und auf der ganzen Welt freigeschaltet. Dabei melden User, wie voll es in U-Bahn, Bus oder Straßenbahn gerade ist.