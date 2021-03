Google Maps bekommt endlich Dark Mode

Der Dark Mode hat in fast allen Google-Apps Einzug gehalten. Bei Google Maps fehlt er aber noch: Obwohl es schon 2019 erste Anzeichen davon gab und im September 2020 einige wenige User die Funktion testen konnten.

Jetzt ist es aber soweit: Google rollt nach und nach den Dark Mode für alle User aus. Gehört man zu den Glücklichen und verwendet auf dem Android-Handy den Dark Mode, poppt beim Öffnen von Google Maps eine Nachricht auf. Hier kann man auswählen, ob Maps klassisch hell, im neuen dunklen Design oder automatisch angepasst an das Design, das gerade beim Smartphone ausgewählt ist, nutzen will.

So aktiviert man den Dark Mode

Hat man die Pop-Up-Nachricht verpasst oder will den Look nachträglich ändern, geht das über die Einstellungen. Dazu tippt man rechts oben das Profilbild an und dann „Einstellungen“. Hier tippt man auf „Erscheinungsbild“. Gibt es diesen Menüpunkt noch nicht, müsst ihr noch ein wenig warten, bis euch der Rollout erreicht. Dies kann einige Tage dauern. Der Dark Mode wird von den Google-Servern freigeschaltet. Das Aktualisieren der App alleine hilft also nicht.

Achtung: Bei den „Navigationseinstellungen“ gibt es unter „Kartendarstellung“ eine Option für Tag- oder Nachtansicht. Die gibt es aber schon länger und betrifft nur die Echtzeitnavigation. Diese schaltet standardmäßig beim Autofahren in der Nacht oder Fahrten durch Tunnel automatisch auf die dunkle Ansicht um. Egal was man hier wählt: Die normale Maps-Kartenansicht wird dadurch nicht in den Dark Mode versetzt.