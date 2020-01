Google veröffentlicht ein Kuvert, dass das Smartphone dumm macht

Eine dieser neuen Apps fordert Nutzer auf, ihr Handy in ein Papierkuvert zu stecken und das Kuvert zu versiegeln. Für Envelope, so der Name der App, wird auch ein PDF angeboten, das als Faltvorlage für das Kuvert verwendet werden soll.

Ist das Handy im Kuvert, können mit dem Gerät nur mehr Anrufe getätigt und die Zeit abgefragt werden. Dazu befinden sich auf der Außenseite der Papierhülle stilisierte Zahlentasten. Funktionsfähig ist das Kuvert allerdings nur mit dem Google-Smartphone Pixel 3A.

In einem Video erklärt Google, wie Envelope funktioniert: