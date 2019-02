Smartphones versetzen unser Hirn in ständigen Alarmzustand

Digitales Fasten

Doch der kontrollierte Umgang scheint vielen Menschen nicht genug zu sein. Neun Prozent der Österreicher geben an, nie auf ihr Smartphone verzichten zu können. Lediglich knapp ein Drittel könnte es mehrere Tage ohne Smartphone aushalten. Wie bei der Ernährung greifen daher viele Menschen zu drastischen Schritten und verzichten für längere Zeit vollständig auf digitale Dienste und Geräte. Mittlerweile werben einige Regionen und Hotels sogar aktiv damit, dass man dort keinen Mobilfunk-Empfang oder WLAN hat, um den Ausstieg zu vereinfachen. Einige bieten sogar eigene „Digital Detox“-Kurse für mehrere hundert Euro an, bei denen man Smartphone und Co. zu Beginn abgibt und lernen soll, wie man ohne es klarkommt. In New York lockt ein Wellness-Hotel sogar mit Rabatten, wenn man das Smartphone für den Aufenthalt einsperren lässt - um sicherzugehen, dass die Gäste tatsächlich entspannen.

Für Experten ist dieses digitale Fasten aber keine nachhaltige Lösung, die zu langfristigen Verhaltensänderungen führt. „Wenn man einmal von etwas abhängig war, ist es sicherer, sich dauerhaft davon fernzuhalten“, sagt Henrietta Bowden-Jones. Die Psychologin gilt als Expertin für Spielsucht und sieht viele Gemeinsamkeiten zwischen der Abhängigkeit von Smartphones und Glücksspiel.

Chef als Vorbild

Auch für Unternehmen wird ein Umdenken gefordert. Mitarbeiter sollen das Recht haben, außerhalb der Arbeitszeit offline und nicht erreichbar zu sein. Einzelne Unternehmen verbieten beispielsweise das Verschicken von E-Mails außerhalb der Dienstzeiten. VWs E-Mail-Server stellen 30 Minuten nach Dienstende keine Nachrichten mehr zu. In Frankreich wurde ein „Recht auf Abschalten“ sogar gesetzlich verankert. Auch Gorke betont, dass bei MMC Mitarbeiter in ihrer Freizeit nicht erreichbar sein müssen.