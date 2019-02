Hunderte manipulierte Android-Apps saugen Akku und Datenvolumen leer

Mit Android-Tools Übeltäter aufspüren

Diese Funktion dürften die Angreifer für ihre Zwecke missbraucht und angepasst haben. Laut Oracle wurde in einzelnen Fällen mehr als zehn Gigabyte an Videos pro Monat heruntergeladen. Der DrainerBot-Code fand sich demnach in hunderten Android-Apps im Play Store, die in Summe mehr als zehn Millionen Mal installiert wurden. Die Sicherheitsforscher nannten jedoch nur die Namen der fünf beliebtesten Apps: Perfect365, VertexClub, Draw Clash of Clans, Touch ‘n’ Beat - Cinema und Solitaire: 4 Seasons. Wer eine der betroffenen Apps auf seinem Smartphone findet, sollte diese umgehend löschen.

Andere betroffene Apps sollen sich über gesunden Menschenverstand aufspüren lassen. Die App kann ihren Daten- und Ressourcen-Hunger nicht verbergen, weswegen man auf die Bordmittel zurückgreifen kann. Android bietet in aktuellen Versionen die Möglichkeit, Apps nach Akkuverbrauch zu sortieren und so potenzielle Ressourcenfresser zu identifizieren. Dieser Menüpunkt findet sich meist in den Einstellungen unter Akku und dem Unterpunkt Akkunutzung oder Akkuverbrauch. Je nach Hersteller variiert die Implementierung dieser Funktion.