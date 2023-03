Midjourney kann nicht mehr gratis genutzt werden

Midjourney ist einer der beliebtesten Bildgeneratoren, bei denen eine Künstliche Intelligenz anhand weniger Eingaben von Nutzer*innen Bilder erstellt. Zuletzt erlangte das Programm Bekanntheit, weil künstlich erzeugte Bilder von Papst Franziskus in einer modischen Jacke oder falsche Impressionen von einer Festnahme Donalds Trumps auftauchten. Bisher konnte man eine Trial-Version von Midjourney kostenlos nutzen. Damit ist nun aber vorerst Schluss .

Zu viel los auf den Rechnern

CEO und Gründer David Holz spricht von einer "unglaublichen Nachfrage" und "Trial-Missbrauch". "Riesige Mengen an Menschen" hätten zuletzt "Wegwerf-Konten gegründet, um zu kostenlosen Bildern zu gelangen", zitiert The Verge. Der Ansturm neuer Nutzer*innen hätte so viel Rechenleistung verschlungen, dass sich die Qualität des Dienstes für zahlende Kunden verschlechtert hätte.

"Wir denken, ausschlaggebend war wahrscheinlich ein Anleitungsvideo aus China. Das geschah zur selben Zeit wie eine temporäre GPU-Knappheit. Diese beiden Dinge kamen zusammen und gemeinsam verschlechterten sie den Service für zahlende Nutzer*innen", sagt Holz. Laut Gizmodo bemühte sich das Unternehmen, eine andere Lösung zu finden, etwa indem Nutzer*innen eine aktiv genutzte E-Mail-Adresse vorweisen mussten, das konnte den Ansturm aber nicht bremsen, weshalb man sich zur Abschaltung der Trial-Version entschloss.