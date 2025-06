Nachricht von WhatsApp erhalten? Das hat es damit auf sich

Viele Nutzerinnen und Nutzer von WhatsApp haben in den vergangenen Tagen Direktnachrichten von dem Dienst bekommen. Verschickt wurden sie über einen neuen Chat, der zwischen den anderen Unterhaltungen auftaucht. Dieser wird nun als offizieller Kommunikationskanal zwischen WhatsApp und seinen Anwendern genutzt.

Über den in der Liste schlicht als “WhatsApp” genannten Kanal informiert der Dienst direkt in der App über neue Funktionen, sicherheitsrelevante Themen und Änderungen beim Datenschutz. Antworten sind in dem Chat nicht möglich, es ist also ein rein einseitiger Kanal.

Erste Nachricht zu Verschlüsselung

Die erste Nachricht, die im größeren Stil seit Anfang Juni verschickt wurde, behandelt das Thema Zweifaktor-Authentifizierung. Nutzerinnen und Nutzer werden darin aufgefordert, diese zu aktivieren.

In einer zweiten Nachricht geht es um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Darin wird betont, dass selbst WhatsApp keinen Zugriff auf persönliche Nachrichten hat. Auch in Österreich haben zahlreiche Nutzer die Nachrichten bekommen.

