Netflix testet erneut Zufalls-Button für Unentschlossene

Bereits vergangenes Jahr testete Netflix einen Zufalls-Button in der Android-App. Hier konnten Nutzer auch eine zufällige Episode einer Serie abspielen lassen - was für Fans einer Serie interessant ist, die schon alle Folgen gesehen haben. Das Feature wurde für Nutzer weltweit testweise aktiviert. Ob es für alle kommt, will das Unternehmen anhand des gesammelten Feedbacks entscheiden.