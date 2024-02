So erstellt man eigene Sticker für WhatsApp

Neben Emojis und GIFs sind Sticker eine gute Möglichkeit, um Unterhaltungen in WhatsApp aufzupeppen. WhatsApp stellt bereits eine große Auswahl an Stickern zur Verfügung. Es ist aber auch möglich, Sticker aus eigenen Fotos zu kreieren. Wie das funktioniert, erklären wir hier.

Zunächst muss unterschieden werden, ob man ein Android-Smartphone oder ein iPhone nutzt. Je nach Betriebssystem unterscheidet sich das Vorgehen.

WhatsApp-Sticker bei Android erstellen

Android-Handys haben keine eigene Funktion, womit Sticker erstellt werden können. Stattdessen muss man sich eine der vielen Sticker-Apps aus dem Google Play Store herunterladen. Die bekanntesten Apps sind Sticker Maker, Sticker Maker for WhatsApp und Sticker.ly. Die Apps funktionieren sehr ähnlich und die Erstellung eines Stickers ist in wenigen Schritten erledigt. Hier die einzelnen Schritte am Beispiel von Sticker Maker.