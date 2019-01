So informiert man sich online über Lawinengefahr und Schneelage

Ergänzend dazu hat das Bundesland Tirol eine eigene App für iOS und Android, bei der die Lawineninformationen auf das Bundesland Tirol beschränkt sind. Dafür sind hier noch weitere nützliche Tools in die App integriert – darunter Checklisten für Bergtouren, ein Kompass, sowie ein Höhen- und ein Neigungsmesser.

Warnungen außerhalb Österreichs

Wer seinen Skiurlaub in einem anderen europäischen Land verbringt, der findet auf der Website der European Avalanche Warning Services (EAWS) eine interaktive Karte mit Links zu den jeweiligen lokalen Lawinenwarndiensten. In der Schweiz stellt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) aktuelle Informationen zur Verfügung. Alternativ gibt es in der Schweiz die kostenpflichtige App WhiteRisk, mit der man seine Tour auf dem Smartphone planen kann – inklusive Lawinenbulletin und Informationen zur aktuellen Schneelage.

Doch egal wie ausgereift all diese Tools auch sein mögen: Sie ersetzen nicht die Verantwortung des Einzelnen, sich auch vor Ort ein Bild zu machen und Risiken korrekt einzuschätzen.